У Лаврова отреагировали на законопроект Зеленского по децентрализации

Россия постоянно настаивает на особом статусе Донбасса, но в законопроекте Зеленского об этом ни слова

Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

В Министерстве иностранных дел России ждут прояснения ситуации с законопроектом президента Владимира Зеленского о децентрализации, поскольку там не заложен особый статус для Донбасса. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Москва удивлена тем, что в законопроекте нет особого статуса для Донбасса.

"При их более глубоком изучении становится ясно, что речь идет не о децентрализации страны, а о реформе ее административно-территориального устройства. Расширения прав регионов не предусматривается. Зато ужесточается контроль центра. Префектам в регионах, которых назначает президент, дается право инициировать отмену местных законов, смещение руководства, проведение досрочных выборов. Вопреки Минским соглашениям, нет ни слова об особом статусе Донбасса, который должен быть закреплен в Конституции. Все эти вопросы также требуют прояснения", – заявили в МИД РФ.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект по децентрализации, которым предлагаются изменения в Конституцию для укрепления прав местного самоуправления. Стоит отметить, что в перечень административно-территориальных единиц предлагается внести АР Крым, а вот об особом статусе Донбасса и Севастополя ничего не говорится.

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В свою очередь в Кремле прокомментировали законопроект Зеленского по децентрализации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва будет анализировать новый законопроект Зеленского.

Также в эксклюзивном интервью политик Михеил Саакашвили рассказал, что думает о децентрализации в Украине. Смотрите видео:

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