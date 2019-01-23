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У Лаврова сделали заявление по наблюдению за выборами в Украине

Сегодня, 09:05

Москва вспомнила о международном праве и намерена во что бы то не стало отправить своих наблюдателей в Украину

Григорий Карасин. Фото: МИД РФ
Григорий Карасин. Фото: МИД РФ.
У Лаврова сделали заявление по наблюдению за выборами в Украине //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/811/a06/5c4811a06b546.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/811/a06/5c4811a06b546.jpg Политика Москва вспомнила о международном праве и намерена во что бы то не стало отправить своих наблюдателей в Украину

Россия собирается направить своих наблюдателей на выборы в Украину, причем будет руководствоваться соответствующими правилами ОБСЕ.

Об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, передает Радио Свобода.

Он напомнил, что Москва будет опираться на международные институты, например, БДИПЧ ОБСЕ. Это Бюро демократических институтов и прав человека в Европе организовывает наблюдательные миссии на выборах в странах участницах ОБСЕ.

"Существует международное право и международно устоявшаяся практика, по которой наши наблюдатели имеют право участвовать в процедуре наблюдения за украинскими выборами. С этого и будем исходить", – заявил Карасин.

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Напомним, на днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ОБСЕ пригласила Россию на выборах президента Украины. Позже стало известно, что ЦИК России представил в МИД РФ список кандидатур экспертов в качестве возможных участников миссии ОБСЕ по краткосрочному и долгосрочному наблюдению. Руководитель, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов утверждает, что наблюдателями могут стать эксперты Российского общественного института избирательного права.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), что его ведомство не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентских выборах в Украине.

В комментарии сайту "Сегодня" экс-глава правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко рассказал, чего ждать от такого шага Кремля. По его словам, члены ОБСЕ действуют строго по регламенту и не могут давать какие-нибудь оценки.

Россия, выборы, обсе, карасин

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