У Лаврова заговорили о возможном срыве новой "нормандской встречи"

Фото: facebook.com/MIDRussia

После того, как Пристайко засомневался в проведении "нормандского саммита" в апреле, подобное мнение прозвучало и в Москве. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко считает, что новая встреча лидеров стран под угрозой срыва.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Он напомнил, что на сегодняшний день выполнено пока только одно условие для проведения новой встречи из принятого на переговорах в Париже совместного коммюнике – это состоявшийся под Новый год обмен пленными.

Реклама

"Остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить. Без реального прогресса в выполнении "парижского пакета", в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита "нормандского формата" пока не приходится", – заявил Руденко.

В тренде Россия хочет взаимного возвращения послов: появилась реакция Киева

Напомним, на крайних переговорах "Нормандской четверки" были согласованны выводы саммита, коммюнике, которое пообещали выполнить и Украина, и Россия. Стоит отметить, что первый пункт документа обязывает к полному прекращению огня по всей зоне конфликта на Донбассе и это условие должно было быть выполнено до кона 2019 года. Однако поддерживаемые Россией боевики ни на день не прекращали обстрелы по сей день.

За два месяца до следующей такой встречи в Берлине мы слышим очередные "хотелки" Москвы – бессрочный особый статус Донбасса и его закрепление в Конституции. А с чем на саммит поедет Украина? Сайт "Сегодня" выяснил, какой пакет документов по Донбассу готовит Офис президента. Подробней читайте в материале "Выборы на Донбассе и амнистия: с чем Зеленский поедет на вторую встречу с Путиным".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама