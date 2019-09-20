У Лукашенко не выйдет "пропетлять": эксперт об объединении Беларуси и России

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Сегодня ситуация вокруг т.наз. "экономической интеграции" России и Беларуси серьезно отличается от той, которая наблюдалась на протяжении двух десятков лет.

Об этом директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Пусть не обманываются те, кто считает, что у [президента Беларуси Александра] Лукашенко получится пропетлять и на этот раз так, как у него получалось ранее. Дело в том, что кардинально изменилась ситуация. Прежде всего изменился подход России. Сегодня Москва демонстрирует крайне агрессивную экспансионистскую политику на постсоветском пространстве. Это прочувствовали на себе в разных формах и Украина, и Грузия, и Армения. И, конечно, Беларусь", – говорит эксперт.

Он напомнил, что Россия долгое время в Беларуси действовала напористо, но осторожно, привязывая экономику соседней страны к своей экономике.

"И можно сказать, что сегодня без "тепличных" условий, которые имел Минск с подачи Москвы, белорусская экономика существовать не может. А потому Минск вынужден идти на условия России. И, я думаю, присоединение Беларуси к России, в том числе политическое, будет завершено", – подчеркнул Миселюк.

Напомним, в начале сентября российский премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом заявил, что подготовлена программа действий и перечень дорожных карт по углублению экономической интеграции РФ и Беларуси. По словам российского премьера, документы практически подготовлены к парафированию, хотя остался ряд нюансов.

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня": "Танцы" закончились? Что означает экономическая интеграция Беларуси и России".

А тем временем Беларусь пытается углубить отношения с Соединенными Штатами:

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