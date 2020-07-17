У Ляшко наибольшие шансы на довыборах в Раду в Черниговской области

208-й округ в Черниговской области – единственный, где вместе с местными выборами 25 октября пройдут и довыборы в Верховную Раду. На этом округе наибольшие шансы имеет лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который идет на выборы.

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Социологическая группа "Рейтинг" провела исследования, какие настроения на этом округе, и кого поддерживают больше всего.

Так, больше всего местное население волнует отсутствие работы и низкий уровень зарплат в регионе. Далее идет некачественная медицина, плохое состояние дорог и бедность.

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Вместе с тем большинство опрошенных отметили, что скорее проголосовали бы за кандидата, который будет уделять внимание решению хозяйственных дел непосредственно в округе. Следовательно, 65% респондентов высказались в поддержку Олега Ляшко на довыборах в 208-м округе в Черниговской области. У других кандидатов – поддержка ниже 10%.

Как сообщали новости "Сегодня", довыборы в Верховную Раду в 208-м округе в Черниговской области Центральная избирательная комиссия назначила в связи со смертью народного депутата Валерия Давыденко, который здесь избирался как мажоритарщик. В связи с этим главный "радикал" страны заявил о намерении снова пройти в парламент. В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявляла, что поддержит Ляшко на выборах в этом округе.

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