"У меня нет генпрокурора": Трамп хочет уволить главу Минюста

Американский президент Дональд Трамп продолжает подливать масла в конфликт с генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом, который является и министром юстиции в действующей администрации.

Новым камнем преткновения с Сешнсом стали разногласия по поводу вопросов иммиграции.

"Я недоволен его подходом к вопросу границ. Я не доволен многими вещами, не только этим", – заявил Трамп в телеинтервью Hill.TV, подразумевая бездействия Сешнса, из-за которого Роберт Мюллер стал спецпрокурор по расследованию российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году.

Помимо этого, Трамп сказал, что жалеет о своем выборе генпрокурора.

"Мне так грустно из-за Джеффа Сешнса, из-за того, что он в свое время ко мне обратился. Он был первым сенатором, который меня поддержал, и он хотел быть генеральным прокурором", – сказал президент.

Глава Белого дома отметил, что глава Минюста очень неуверенно и сбивчиво вел себя на слушаниях в Сенате.

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При этом четкого ответа на вопрос о будущем генерального прокурора США Трамп дать не смог.

"Посмотрим, как оно будет. Меня уже многие люди просил это сделать (уволить Сешнса – ред.). Я пока рассматриваю все, что было. Пока что я хочу оставить все на своих местах, но, в любом случае, то, что он сделал, это очень несправедливо. Посмотрим, что будет с Джеффом. Я в нем очень, очень разочарован", – пожаловался американский президент.

Как пишет The Hill, в офисе генпрокурора США отказались комментировать слова Дональда Трампа.

В то же время в конфликте генпрокурора с президентом некоторые республиканцы в Конгрессе США встали на поддержку Сешнса.

Напомним, что в январе Джефф Сешнс стал первым членов американской администрации, допрошенным по делу о "российском следе" на выборах президента США.