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"У меня там есть квадратные скобочки": Шкарлет прокомментировал обвинения в плагиате

4 июля, 17:26

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

И.о. министра образования считает, что журналисты перекрутили информацию

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет, которого обвиняют в плагиате научных работ, заявил, что в своих работах он не обязан ссылаться на все статьи в интернете и ссылается только на первоисточник. Он считает, что предъявленные обвинения являются необоснованными. Об этом пишет LB.

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Так, в ответ на слова журналистки о том, что в его работах дословно цитируются другие научные материалы без указания источника заимствования, Шкарлет сказал: "Вы что-то перекручиваете. Там что, ссылок нет у меня? Вы предвзяты, у меня там есть квадратные скобочки".

Также Шкарлет прокомментировал обвинение в копировании целых абзацев работы Микитенко и Гребенюка.

"У меня с Микитенко совместный научный потенциал. Я имею право вообще не ссылаться на свои статьи, и в научном мире это нонсенс", - сказал он.

В другой работе, как утверждает и.о. министра, он использовал наработки докторанта Ружицкого.

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"Я стою под общей редакцией монографии, а общая редакция предусматривает, что я мог бы вообще не писать. Это вообще некорректно – писать о плагиате в этой части", - подчеркнул он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас Шкарлет на испытательном сроке и должен проявить себя на этой должности в ближайшие месяцы.

Также "Сегодня" писали, что известно о карьере Сергея Шкарлета.

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плагиат министерство образования Сергей Шкарлет

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