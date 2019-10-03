У Меркель рассказали, когда минские соглашения будут считаться выполнеными

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Правительство Германии приветствует согласование Трехстороннего контактной группой "формулы Штайнмайера" и заявляет, что минские соглашения будут считаться выполненными только после восстановления суверенитета Украины на оккупированных ныне территориях Луганской Донецкой областей, сообщает "Радио свобода".

"По мнению правительства Германии, минские соглашения остаются дорожной картой для политического решения ситуации на востоке Украины. Согласовать "формулу Штайнмайера" было важным шагом для Трехсторонней контактной группы. Теперь пришло время имплементировать другие пункты минских соглашений. По нашему мнению, минские соглашения не будут считаться выполненными, пока полный территориальный суверенитет и целостность Украины не будут восстановлены в Луганском и Донецком регионах", - сообщили в Министерстве иностранных дел Германии.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предпосылок для снятия санкций с России пока нет, но есть условия для саммита "Нормандской четверки".

"У нас есть прогресс (в переговорах по Донбассу. – Ред.), но нужно сделать еще много шагов, - сказала она. - Именно поэтому сейчас можно сказать лишь, что мы не можем снимать санкции, но что есть предпосылки для встречи на уровне глав государств и правительств ("нормандского формата"). Это подчеркнули все стороны".

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По ее словам, саммит пройдет в Париже.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Также решению Киева рады другие участники нормандского формата – Москва и Берлин.

Отметим, что помощник президента РФ Владислав Сурков отметил, что дата встречи "Нормандской четверки" теперь будет согласована после того, как в районе Петровского и Золотого будет закончено разведение сил, о чем договорились в Минске. Начало этого процесса назначено на 7 октября. По мнению Суркова, это может занять примерно две недели.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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