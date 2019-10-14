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У министра здравоохранения появилось четыре новых советника

14 октября, 00:27

Перед советниками поставлена задача разработать проекты решений и законопроектов для эффективного продолжения реформы здравоохранения

Зоряна Скалецкая. Фото: facebook.com/zoryana.chernenko

Зоряна Скалецкая. Фото: facebook.com/zoryana.chernenko

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая ранее рассказала, какие хлопоты для Минздрава оставила предыдущая власть, пригласила четырех украинских и иностранных специалистов стать ее советниками.

Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила в Facebook.

В частности, в статусе советника министра приглашены: Алексей Яременко – заместитель руководителя проекта USAID по направлению поддержки реформы здравоохранения; Виктор Ляшко – эксперт с 20-летним опытом по направлению развития системы общественного здоровья; Матвей Хренов – консультант НСЗУ по вопросам стратегического развития сети поставщиков медицинских услуг; Серго Китиашвили – специалист по вопросам европейской интеграции.

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"Команда советников сосредоточит свое внимание на продолжении реформ, программе государственных гарантий, системе общественного здоровья, фармполитике, внедрении врачебного самоуправления", - говорится в сообщении.

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Перед советниками поставлена задача разработать проекты решений и законопроектов для эффективного продолжения реформы здравоохранения.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно советник Скалецкой Дмитрий Раимов заявлял, что в Минздраве пройдут масштабные проверки. По его словам, аудит ожидает всех сотрудников Минздрава и учреждений, подконтрольных ведомству.

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Минздрав советники Скалецкая

Источник: Сегодня

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