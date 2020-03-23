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У нардепа из "Слуги народа" заподозрили коронавирус: подробности

23 марта, 14:09

Сергей Мартынец

Депутат сделал два теста и оба показали разные результаты

Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко с подозрением на коронавирус находится в больнице – сдал два теста, но их показания оказались противоположными. Об этом он написал в Facebook.

Он подтвердил, что действительно сейчас находится в Александровской больнице в Киеве, где проходит обследование.

"Сдал два теста: один результат отрицательный, другой – положительный. Сегодня сдал третий. Ждем результатов, их еще нет", – написал Горбенко.

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Нардеп отметил, что в среду на прошлой неделе вечером поднялась температура, в четверг уже был кашель, потом стало легче. В субботу приехал в больницу настоял на рентгене, так как при прослушивании все будто бы было хорошо, но обнаружили левостороннее воспаление легких.

"С нардепом Шаховым не общался (в больнице не пересекаемся), с нардепом с ОПЗЖ (Александр Лукашев, у которого тоже коронавирус – ред.), о котором тоже пишут СМИ, тоже. За рубежом последние месяцы не был. Вообще был на самоизоляции. В комитетах не был. На заседании во вторник был, но в маске. Переживаю за семью", – добавил политик.

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Как сообщали новости "Сегодня", первый зараженным депутатом в Раде стал Сергей Шахов. Сначала он находился на самоизоляции, но потом оказался в инфекционном отделении Александровской больницы Киева. У нардепа диагностировали воспаление легких.

Кроме того, коронавирус COVID-19 заподозрили у еще одного народного депутата Украины – Сергея Вельможного (группа "Довира"). Однако первый тест на коронавирус показал отрицательный результат.В настоящее время Вельможный остается в инфекционном отделении Александровской больницы, где ожидает результаты повторного анализа на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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депутат коронавирус слуга народа Руслан Горбенко

Источник: Сегодня

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