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У нардепа от "Слуги народа" подтвердили коронавирус

23 марта, 22:01

Елена Вус

Кравчук заверила, что парламент, несмотря на болезнь Горбенко, продолжит работу.

У народного депутата Руслана Горбенко ("Слуга народа") подтвердили коронавирус.

Об этом заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Сегодня у нашего коллеги, нардепа от "слуг народа" Руслана Горбенко, обнаружено коронавирус. Сейчас он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких", - написала она своей странице в Facebook в понедельник вечером.

По ее словам, Горбенко в последнее время не покидал территорию Украины и допускает, что он мог заразится от тех депутатов, у которых коронавирус был диагностирован ранее.

"Надо отметить, что Руслан в последний месяц не выезжал за границу, не отдыхал в Куршевеле. То есть мог заразиться только в Украине. Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее. В связи с этим сейчас ведется эпидемиологическое расследование", - отметила она.

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В политсиле считают, что нардеп мог заразить своих коллег по парламенту, так как уже, будучи инфицированным, посещал внеочередное заседание Верховной Рады.

"Сейчас ясно, что симптомы у Руслана проявились только 19 марта, поэтому, скорее всего, находясь 17-го на внеочередном заседании Совета, он еще не мог заразить коллег. Круг близких контактов сейчас устанавливает Аппарат Верховной Рады. Комитет по правам человека деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, в который входит Руслан, на заседание в последние 14 дней не собирался", - считают в "Слуге народа".

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Кравчук заверила, что парламент, несмотря на болезнь Горбенко, продолжит работу.

"Хочу успокоить всех: фракция не прекращает работу, парламент будет работать, хотя это будет делать сложнее. Пройдем тесты на вирус. Если нужно – кто-то из нас пойдет в изоляцию. На пленарные заседания будем приходить в защитных средствах. В здании Рады применены беспрецедентные дезинфекционные процедуры. Депутаты уже ограничили круг контактов к минимуму, все вопросы, которые возможно решить дистанционно – решаются именно так", – написала Кравчук.

Между тем, народный депутат Сергей Шахов, у которого ранее диагностировали коронавирус и пневмонию, рассказал о том, как он себя чувствует на 10-й день болезни.

Также мы сообщали, что коронавирус был выявлен у народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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коронавирус слуга народа Евгения Кравчук COVID-19 Руслан Горбенко

Источник: Сегодня

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