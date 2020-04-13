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  1. Новости политики

У нардепа выявили двухстороннюю пневмонию: подробности

13 апреля, 13:45

Денис Беспалов

Вельможный сообщил, что прошел компьютерную томографию легких

У народного депутата Украины, члена депутатской группы "Доверие" Сергея Вельможного, которого ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус, обнаружили двухстороннюю пневмонию. Об этом парламентарий сообщил у себя в Facebook.

"К сожалению, мои Друзья, это случилось. Прошел компьютерную томографию легких. Результат – двухсторонняя пневмония... Нет слов, я подавлен...", – написал он.

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Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов сообщил, что новых случаев заболевания COVID-19 среди народных депутатов нет.

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"Количество не увеличилась, наоборот, некоторые народные депутаты уже выздоровели, и я надеюсь, что в ближайшее время уже возвратятся на работу. Есть часть народных депутатов, которые на самоизоляции, поскольку имели контакты с тем, кто заболел", – сказал он.

Как известно, коронавирусом заразились уже несколько народных депутатов. Более подробно читайте в материале: Александровская больница переполнена: что сейчас с заразившимися коронавирусом депутатами

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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пневмония нардеп коронавирус Сергей Вельможный

Источник: Сегодня

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