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"У нас будет интересная дискуссия": Трамп и Путин прокомментировали свою встречу

28 июня, 08:59

Американский и российский президенты проводят переговоры на саммите Большой двадцатки

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин после короткой встречи на саммите Большой двадцатки (G20) в Японии ожидают хороших переговоров, в частности обсудят вопрос разоружения.

По словам американского президента, обсуждение всех вопросов пройдет на фоне очень хороших взаимоотношений, которые будут между российской и американской сторонами.

"Я думаю, что результаты этой встречи будут отличными. У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, коммерция, вопросы разоружения, тему протекционизма, различные другие вопросы", — сказал Трамп, открывая переговоры с российским лидером.

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В свою очередь Владимир Путин подтвердил слова Трампа, комментируя темы переговоров: "Не могу не согласиться с господином президентом (США), нам есть о чем поговорить".

"Все темы обозначены, мы давно не виделись — начиная со времен встречи в Хельсинки (в июле 2018 года — ред.). Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки", – подчеркнул президент РФ.

На переговорах также присутствуют делегации России и США.

Как сообщали новости "Сегодня", в Японии сегодня стартовал саммит G20, который продлится два дня. В Осаку съехались мировые лидеры, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, руководство Евросоюза, президент Франции Эммануэль Макрон. Однако одно из главных ожиданий саммита – переговоры российского и американского президентов.

В свою очередь глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский рассказал в комментарии сайту "Сегодня", на какую уступку может пойти президент России на встрече с Трампом. Пойдя навстречу с американским лидером, Путин может "убить сразу нескольких зайцев" и извлечь выгоду, считает эксперт.

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Тег переговоры, Путин, встреча, Большая двадцатка, G20, Трамп

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Сегодня

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