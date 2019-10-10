"У нас демократия": Зеленский прокомментировал раскол в "Слуге народа"

По словам Зеленского, он не строил жесткую политическую "вертикаль"

Фото: facebook.com/sluga95

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Создавая партию "Слуга народа" Владимир Зеленский не строил жесткую "вертикаль власти". Об этом президент, отвечая на вопрос журналистки о расколе политической силы, сообщил во время пресс-марафона, который показывает сайт "Сегодня".

"Не жестко. Потому что у нас демократия. Люди их избирали. Да, они победили благодаря мне, благодаря поддержке обществом моей фамилии, но и благодаря тому, что многие из них профессионалы и что-то значат в своих регионах, городах", – заявил Зеленский.

Также Зеленский отметил, что не хочет ломать эту партию.

"Они знают мое отношение. И если они сами начнут есть друг друга, я через год их распущу. Это факт", – добавил глава государства.

Напомним, ранее мы сообщали, что лидер президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков уверял, что в будущей фракции "Слуги народа" нет раскола. По его мнению, это нормальная публичная дискуссия.

Отметим, после начала работы нового парламента IX созыва многих стало раздражать слишком быстрое принятие законов, которые регулярно получают большинство поддержки именно от президентской политсилы. Однако недавно случился "удивительный" момент – большинство в Раде провалило два голосования.

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