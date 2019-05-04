"У нас есть несколько ходов": Зеленский намекнул на "ответку" за паспортизацию Донбасса

Зеленский заявил, что скоро сообщит о конкретных шагах относительно противодействия планам Кремля

Фото: facebook.com/ze2019official.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский по прибытию в Раду сказал журналистам, что он и его команда готовят ответные действия на российскую паспортизацию Донбасса. Об этом он сказал у здания парламента.

Журналисты задали ему вопрос, есть ли у него предложения к Верховной Раде относительно решения ситуации с выдачей российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса, на что он ответил намеком о "креативных шагах".

"Готовим. У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все. Я выйду и расскажу – секретов нет", – сказал Зеленский.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке",- говорится в документе.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

На днях постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил международному сообществу, что Россия готовит почву для открытого вторжения на Донбасс. Москва своей паспортизацией украинцев сделала намеренный шаг к уничтожению Минских соглашений, считает дипломат.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что простым жителям ОРДЛО "паспорта Путина" дадут не скоро, и объяснил, почему.

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