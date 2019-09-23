"У нас есть свои тайны": у Зеленского прокомментировали "шантаж Трампа"

Министр иностранных дел Вадим Пристайко расставил точки над "і" в скандале вокруг отношений Украины и США

Коллаж (источники фото - AFP, president.gov.ua)

Украина ценит отношения с обеими ведущими политическими партиями Соединенных Штатов – Демократической и Республиканской, – но это не значит, что Киев станет вмешиваться в их противостояние.

Так министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал сообщения в американских СМИ о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

"Я считаю это … результатом неполной информированности. Люди, которые занимаются украинско-американскими отношениями, понимают, что мы всегда пытались ценить помощь от обеих партий", – сказал Пристайко.

Таким образом, утверждает он, смена политических элит в США не привела бы к перемене приоритетов в отношениях с Украиной.

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"Действительно, американские президенты поддерживали нас, и мы ценим поддержку Конгресса. Но это не значит, что мы хотели бы, и теоретически даже могли бы помочь одной из партий", – заверил глава МИД.

Вадим Пристайко напомнил о том, что Украина является независимым государством, у которого "есть свои тайны".

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"Президент имеет право говорить с другим президентом так, чтобы этот разговор остался никому не известным", – подчеркнул глава украинской дипломатии, отметив, что лидеры стран обмениваются "важной и зачастую чувствительной информацией".

А те, кто говорит о давлении на Зеленского со стороны Белого дома, "должны это определить", добавил украинский министр.

"Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все существующие проблемы. Этот разговор был долгим, дружественным и касался многих вопросов", – резюмировал Пристайко.

Напомним, что сам Дональд Трамп опроверг абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского, назвав это "фейковыми новостями".

Также сообщалось, что первая личная встреча президентов Украины и США назначена на 25 сентября.

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