"У нас не совок": реакция Зеленского на скандал с VIP-палатами для депутатов

Президент, премьер и спикер Рады теперь будут лежать в одних палатах с обычными украинцами

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с так называемыми VIP-условиями, которые якобы создали в больницах Киева для лечения чиновников с коронавирусом.

В связи с этим глава государства поручил премьер-министру Денису Шмыгалю отменить все нормативные акты, которые этого требуют.

"У нас не "совок" и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК". Ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца. Вы будете находиться именно в тех палатах и тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно тогда поймете, как это – не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле", – сказал Владимир Зеленский во время видеообращения к украинцам по поводу коронавирусной эпидемии 26 марта.

Более того, Владимир Зеленский заверил в том, что исключений не будет даже для первых лиц государства – ни президент, ни премьер, ни глава Верховной Рады не будут больше лежать в особенных палатах. Об этом же раньше заявлял и премьер-министр Шмыгаль.

Также президент предупредил руководителей больниц "не превращаться в отельеров" и "не заниматься торговлей палатами", припугнув их санкциями.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Департамент здравоохранения Киевской ОГА разослал медицинским учреждениям столицы приказ об особых условиях лечения "особых пациентов". Стоит отметить, что в государственной Александровской больнице Киева лечатся и народные депутаты, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

После этого киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что обсудил эту проблему с президентом и Зеленский выразил готовность отменить приказы об особом устройстве палат для госслужащих.

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