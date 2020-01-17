"У нас нет крепостного права": поддержат ли отставку Гончарука в "Слуге народа"

Алексей Гончарук в Раде / Фото: Кабинет министров Украины

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Верховную Раду, где, как ожидают депутаты, он ответит на их вопросы. При этом во фракции "Слуга народа" есть парламентарии, готовые поддержать отставку премьера.

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Как рассказал сайту "Сегодня народный депутат Александр Качура, премьер подал в отставку "на имя председателя Верховной Рады, но передал заявление через Офис президента. Он может так поступить".

"Это юридическое, политическое и этическое заявление одновременно. Происходила борьба с олигархами и старым политическим классом. Нет оснований считать, что есть коррупционные злоупотребления, злоупотребление своим положением, "крышевание" бизнеса (со стороны правительства, – ред). Но то, что есть высказывания на пленках, по словам премьера, смонтированных– этому надо давать политическую и этическую оценку. И, на мой взгляд, премьер поступил по-мужски, подав заявление через президента. И президент сейчас определится по этому поводу", – сказал народный депутат.

Народный депутат отметил, что готов поддержать заявление, если оно будет вынесено на голосование.

"Если заявление зайдет согласно парламентским процедурам, я лично буду голосовать за отставку. У нас нет крепостного права. И если такое желание высказывает премьер, мы, считаю, его должны удовлетворить", – сказал Александр Качура.

Напомним, что Гончарук решил сложить полномочия по собственному желанию на фоне скандала со "слитыми" в СМИ аудиозаписями с правительственных заседаний, на которых глава правительства нелицеприятно отзывается о президенте Зеленском, а себя называет "профаном в экономике".

Новости "Сегодня" внимательно следят за событиями вокруг отставки украинского премьера. Более подробно об этом читайте в специальной хронике на нашем сайте.

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