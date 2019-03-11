Если у России "переклинит", то мы сможем ответить: какие новые ракеты создают в Украине

Украине необходимо оружие сдерживания, считает военный специалист

Фото: СНБО

Если у России "переклинит", то мы сможем ответить: какие новые ракеты создают в Украине Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/673/932/5c8673932fa88.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/673/932/5c8673932fa88.jpg 2019-03-11T16:46:00+02:00 Политика Украине необходимо оружие сдерживания, считает военный специалист

Украина может разработать и поставить на боевое дежурство ракеты малой дальности – от 500 до 1000 километров, ранее запрещенные Договором о РСМД. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Стариков.

При этом Украине не нужно изобретать эти ракеты, необходимо будет усовершенствовать лишь то оружие, которое уже есть.

"У Украины есть ракеты баллистические, большой дальности, есть ракеты средней дальности, есть ракеты малой дальности и есть оперативно тактические ракеты. Оперативно-тактические – это "Точка-У". Сейчас готовим для Саудовской Аравии "Гром-2". Также есть "Нептун". Это ракеты, которые летят до 280 километров. В связи с тем, что действие договора прекратилось, Украина имеет право изобрести и поставить на вооружение оперативно-тактические ракеты, которые у нас есть, и ракеты малой дальности от 500 до 1000 километров. Для того, чтобы делать такие ракеты, у нас есть научно-технические возможности, для того, чтобы ракету от 500 до 1000 км сделать. Те ракеты, которые у нас есть, чуть-чуть модернизируются и могут лететь от 500-1000 километров", – говорит Стариков.

Эти ракеты будут работать на сдерживание противника и при хорошем финансировании могут быть готовы в течение пяти ближайших лет.

"Это ракеты сдерживания, не нападения, а сдерживания. Это ракеты, которые будут направлены на отдельные командные пункты, органы военного управления России. Если у руководства Российской Федерации что-то переклинит, то мы сможем ответить этими ракетами. "Гром-2" уже готов, "Нептун". Если будет финансирование, то в течение пяти лет они будут усовершенствованы и поставлены на боедежурство", – дополняет военный эксперт.

При этом ракеты средней дальности – от 1000 до 5500 километров – Украине не нужны. Поэтому их разработкой мы даже не будем заниматься.

"Нам не нужный ракеты средней дальности, тем более стратегические, которые межконтинентальные. Они нам не нужны, потому что у нас есть один противник – это РФ", – суммирует эксперт.

Как мы ранее писали, в связи с крахом ракетного Договора о ракетах средней и меньшей дальности между США и Россией у Украины могут развязаться руки в создании ракет. Как рассказывал сайту "Сегодня" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, сегодня Украина имеет разработки ракетной техники, дальность которой ограничивается, по сути, искусственно – чтобы не нарушать ДРСМД.

Украина может вернуться к идее наращивания ракетной мощи. Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что наша страна могла бы приступить к разработке и развертыванию собственных ракет средней дальности с радиусом действия от 500 до 5500 км. Поводом к этому служит намерение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). На сегодняшний день Украина разрабатывает ракетные комплексы с дальностью действия до 300 км. Читайте подробней в материале "Сегодня" о том, реально ли нарастить Украине ракетную мощь.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.