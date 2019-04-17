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У нас огромные достижения в оборонном секторе – Порошенко

Сегодня, 19:22

Речь идет, в частности, об успешных испытаниях крылатой ракеты

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что за последние пять лет было не просто возрождено украинское войско, налажено его подготовку и обеспечение, но и возобновлено производство оборонной продукции.

Он подчеркнул, что речь идет о "том прогрессе, который мы продемонстрировали, в том числе и по развитию ракетных технологий, использование наработок, которые были в наших конструкторских бюро".

Глава государства отметил, что речь идет, в частности, об успешных испытаниях крылатой ракеты. Он отметил, что таких ракет в Украине не было, потому ракету Х-55 мы отдали еще в начале нашей независимости в конце 90-х годов. По его словам, сейчас успешно прошли испытания совершенно новых и уникальных ракет "Ольха – М", которые имеют и намного больший радиус действия, и гораздо более высокие показатели точности.

"Это то, чего нам очень не хватало в 2014 году. И то, что было распродано, разграблено", – отметил Петр Порошенко и добавил. "Если говорить об объективности – как вырезалось оружие по цене металлолома, как распродавались госпитали, как уничтожались военные городки, как распродавались целые ракетные комплексы... Это преступления, которые не имеют срока давности".

Сегодня же ситуация кардинально другая, констатировал президент. "Сегодня, я хочу подчеркнуть, что у нас есть огромные достижения и в системе радиоэлектронной борьбы и в системе противовоздушной обороны, и в системе ракетных ударов, и в системе модернизации нашей бронетехники, и во многих-многих других", – сказал он, отметив, что в этом большая заслуга именно работников оборонно-промышленного комплекса, ведь они за короткий срок осуществили выпуск, провели испытания и поставили продукцию на серийное производство.

"Я твердо убежден, что за эти пять лет мы не просто" с нуля "возродили армию, а возродили с  "минусовых" позиций", – подчеркнул глава государства.

Относительно законодательных изменений Петр Порошенко назвал судьбоносным принятие закона о национальной безопасности.

"Я уверен в том, что модернизация сектора обороны и безопасности, а не только Вооруженных Сил в соответствии со стандартами НАТО является тем знаменаталем, который приведет нашу страну к полномасштабному членству в организации Североатлантического альянса", – резюмировал он.

Напомним, в Одесской области испытывали новейшие украинские ракетные системы — комплекс противокорабельных крылатых ракет "Нептун" и комплекс "Ольха-М". Последнее изделие является более дальнобойной версией уже поступившего на вооружение ВСУ ракетного комплекса "Ольха". "Сегодня" подробно разузнала об этих новинках украинской "оборонки".

Ранее в Украине испытали новый контрбатарейный радар. Техника позволяет определить на расстоянии в десятки километров точное местонахождение вражеской артиллерии. 


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Тег оружие, оборона, испытания, вооружение, оборонные ресурсы, оборонка

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