"У нас в Украине зады нормальные": Зеленский отметился новой шуткой (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский в Кременчуге осмотрел модернизированные пассажирские вагоны во время посещения Крюковского вагоноремонтного завода и отметился шуткой про пятую точку украинцев.

Президенту рассказали, что вагон соответствует европейским требованиям, и "если говорить о габаритах СНГ, то вагон шире".

Председатель наблюдательного совета – директор завода Владимир Приходько дополнил: "У нас тут такие вагоны, потому что это у нас европейский габарит. Здесь с хорошим добротным задом не выкрутишься".

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На это президент в шутку ответил: "Да, у нас в Украине зады нормальные".

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Как сообщали новости "Сегодня", 5 марта Зеленский прибыл в Новые Санжары и приветствовал эвакуированных из Китая украинцев, которые были выписаны из карантина. Глава государства даже вручил подарки одному мужчине и троим детям. Поблагодарил врачей, правоохранителей за проделанную работу.

После этого Зеленский в Полтавской области осмотрел спецборт для инфекционных больных. Теперь санитарный вертолет вступает на дежурство на базе ГСЧС. Спасатели даже провели наглядную тренировку "эвакуации" помощника президента Кирилла Тимошенко.

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Видео: president.gov.ua

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