"У него сдали нервы": Аваков рассказал о "психах" Суркова на встрече Зеленского с Путиным

На встрече Зеленского с Путиным присутствовали по несколько советников

Владислав Сурков / Фото: kremlin.ru

Помощник российского лидера Владислав Сурков психанул на переговорах между президентами Украины и России, когда обсуждался вопрос разведения войск на Донбассе по всему фронту.

Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передают "Новости Донбасса".

По его словам, помощник Путин был недоволен ходом переговоров по разведению сил на Донбассе.

"У него нервы сдали, он психанул. Он бросил бумаги на стол или на пол часть упала, типа: "Мы так не договаривались", – рассказал Аваков.

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Глава МВД отметил, что Украина отказалась отводить войска сразу по всей линии разграничения, поскольку это могло повлечь захват россиянами новых территорий. Суркова это возмутило.

"Где разводить? В Марьинке, где каждый метр пролит кровью и отход означает сдачу территории? В Широкино, где мы специально выдвинулись так, чтобы не обстреливали Мариуполь "Градами"? Или в Авдеевке?", – пояснил министр.

Аваков добавил, что Украина согласилась на новое разведение сил в трех участках, чтобы создать новые гуманитарные коридоры и облегчить жизнь жителям Донбасса.

Как сообщали новости "Сегодня", на этих же двухсторонних переговорах был еще один любопытный инцидент. Во время обсуждения Донбасса в какой-то момент президент Владимир Зеленский сорвался на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробней, о чем удалось договориться по итогам саммита "Нормандской четверки".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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