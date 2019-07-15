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У партии Порошенко есть кандидатура на пост будущего премьера

15 июля, 00:25

Она будет озвучена только после выборов в Верховную Раду

Скриншот
Скриншот.

В партии "Европейская солидарность" есть кандидатура на должность премьер-министра, но она будет озвучена только после выборов в Верховную Раду.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов в воскресенье вечером заявил лидер партии "ЕС", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"У "Европейской солидарности" есть кандидатура премьера, по моему мнению она достойная, она лучшая. Мы готовы будем ее предложить после того, как будет определен состав Верховной Рады", – заявил Порошенко.

Также экс-президент прокомментировал вопрос, намерен ли сам претендовать на пост премьера.

"Должность президента – самая высокая должность, которая может быть для украинца... Некоторым образом это кризис карьерного жанра, так как дальше идти некуда", – отметил он.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года.

Как сообщали новости "Сегодня", в "Слуге народа" уже сообщили, когда представят кандидатуру нового премьер-министра

В свою очередь глава правительства Владимир Гройсман недавно заявлял, что собирается снова стать премьер-министром после выборов. Премьер приезжал в Полтавскую область проверить ремонт важной дороги и поделился планами на будущее.

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Тег Порошенко, кандидатура, премьер-министр, Европейская солидарность

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Источник:

Интерфакс-Украина

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