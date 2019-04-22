У пленного украинского моряка после операции резко ухудшилось здоровье

У моряка Сороки после операции на руке не работают четыре пальца

Василий Сорока. Фото: соцсети.

У военнопленного моряка Василия Сороки, который получил ранение при захвате россиянами украинских судов и которого недавно прооперировали, не функционируют четыре пальца.

Как сообщает Громадське, об этом заявил Виктор Сорока – отец Василия Сороки.

Он также рассказал о встрече родственников военнопленных с Владимиром Зеленским до того, как он публично объявил, что будет баллотироваться в президенты.

Напомним, что 17 апреля Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следователей и продлил арест всем 24 военнопленным морякам – еще на три месяца – до 24 июля. Судебные заседания проходили 17 апреля в течение дня.

Военнопленных разделили на шесть групп по четыре человека. До обеда состоялись судебные заседания в отношении первых трех "четверок", после обеда в отношении остальных 12 военнослужащих. Все заседания прошли в закрытом режиме. Поддержать украинских военных приехали родственники из Украины, а также дипломаты из Украины и стран Запада.

Мы также писали, что после приговора Европейский союз также призвал российские власти немедленно освободить всех захваченных в плен 24 украинских моряков.

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