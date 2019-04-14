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У Порошенко эмоционально оценили выступление на "Олимпийском"

Сегодня, 22:54

Цеголко отметил, что на "Олимпийском" был "настоящий взрыв позитива"

Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko
Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заметил, что полиция умаляет количество людей, собравшихся поддержать Президента Петра Порошенко на НСК "Олимпийский"

Об этом Цеголко написал в Facebook.

"Больше всего поразил гимн, который прямо на стадионе пели 20 тысяч человек (жаль, что полиция умаляет количество собравшихся сегодня). На самом деле украинцев, которые требуют дебатов от кандидата Зеленского, гораздо больше", – отметил Цеголко.

Он также добавил, что на "Олимпийском" был "настоящий взрыв позитива". "Атмосфера была невероятная: семьи с детьми, слезы на глазах, вышиванки, и невероятная вера в глазах", – отметил Цеголко.

Как сообщалось, несостоявшиеся дебаты президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийском" перед вторым туром голосования посетили 15 тысяч человек, утверждают в Службе безопасности Украины. Эта цифра втрое больше, чем озвученная ранее Министерством внутренних дел.

Напомним, что сам Зеленский на встречу не явился. В его штабе это объяснили тем, что будет ждать Петра Порошенко на дебатах на НСК "Олимпийский" 19 апреля, о чем уже сообщалось заранее. 


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Тег выборы, Порошенко, дебаты, Зеленский, нск олимпийский, Цеголко, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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