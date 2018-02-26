БПП хочет создать новое министерство

Герасимов отметил, что сейчас социальной защитой ветеранов занимаются почти 20 министерств и ведомств

Парламент должен рассмотреть проект постановления "Об обращении Верховной Рады Украины к Кабинету министров Украины относительно создания Министерства Украины по делам ветеранов – центрального органа исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны" на текущей пленарной неделе. Об этом сегодня на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов.

"Наша фракция целиком и полностью поддерживает рассмотрение во вторник вопросов социальной защиты военнослужащих. Однако мы считаем, что в перечне этих вопросов обязательно должен быть проект постановления об обращении ВРУ к Кабинету министров относительно создания Министерства Украины по делам ветеранов (№7505)", – заявил Герасимов.

Нардеп отметил, что сейчас социальной защитой ветеранов занимаются почти 20 министерств и ведомств.

В БПП считают, что в Украине должен функционировать единый государственный орган, который будет нести ответственность за всю работу по соцзащите ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Напомним, ранее сегодня, 26 февраля, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец сообщила, что с начала проведения антитеррористической операции (АТО), с 2014 года, уже около 600 ветеранов АТО наложили на себя руки. По ее словам, для системной организации работы в Украине нужно создать Министерство по делам ветеранов и сеть ветеранских центров по всей Украине.

Ранее сообщалось, что в единый реестр участников АТО внесут данные о семьях погибших бойцов.

Также сообщалось, что на базе Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии Министерства здравоохранения Украины создан реестр суицидов среди военнослужащих и демобилизованных из зоны АТО.