У Порошенко назвали две цели агрессии России

Сегодня, 15:42

Война на Донбассе не закончится, пока у власти Путин, хотя после его ухода тоже не особо изменится ситуация, считает Горбулин

Коллаж &quot;Сегодня&quot;
Коллаж "Сегодня"

Вторжением в Украине Москва преследовала две главные цели – уничтожение украинского государства и лидерство России в мире. Такое мнение высказал на Международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед" в Киеве советник президента Украины, первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин.

По его словам, Москва прикрывалась "защитой" русскоязычных в Украине и "русским миром" для более масштабных планов.

"Все, что проговаривалось в начале и середине 2014 года российскими чиновниками о защите русскоязычного населения, только непонятно от кого, восстановление "исторической России", сохранение "русского мира", создание "Новороссии" за счет восьми областей Украины, – все это имело целью одно: скрыть реальную цель агрессии. Первая – это уничтожение украинского государства и его государственности, вторая – это возвращение России глобального политического лидерства в мире. Первая цель промежуточная, вторая – стратегическая. Однако достичь второй без первой невозможно", – сказал Горбулин.

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Советник президента уверен, что война на Донбассе не закончится, пока у власти в Кремле Путин и его нынешнее окружение. Также он сомневается, что сильно изменится отношение к Украине и после ухода путинского режима.

"Я считаю, что в стратегической перспективе при сохранении российской реваншистской политики РФ будет оставаться не только агрессором для Украины, но и главным детонатором ее среды безопасности", – убежден он.

Как рассказывал президент Петр Порошенко на этом же мероприятии, Украина дала урок, как надо противостоять гибридной войне России. Москва не собирается играть в игры – ради своих маниакальных идей она готова применять самые циничные и жестокие методы, отметил глава украинского государства.

В свою очередь экс-президент Франции Франсуа Олланд ранее называл главную цель Путина в войне на Донбассе. По его мнению, Кремль пытается заморозить конфликт, чтобы Украина не имела контроля над своими территориями.
Россия, война, Путин, Горбулин, цели

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Источник:

УНИАН

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