У Порошенко ответили на заявление о сотрудничестве с Манафортом

Сегодня, 14:05

Предложения о сотрудничестве от американского политтехнолога поступали, но их отклонили

Пол Манафорт. Фото: AFP
Пол Манафорт. Фото: AFP

Американский политтехнолог Пол Манафорт, против которого ведется расследование в США, предлагал свои услуги по сотрудничеству команде кандидата в президенты Украины Петра Порошенко в 2014 году, но получил отказ. Об этом заявил народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив, на то время заместитель руководителя избирательного штаба будущего главы государства.

"Встречался ли я с Манафортом в 2014 году? Да, встречался. Было ли от него предложение, что он бы хотел работать в кампании (избирательной кампании – Ред.)? Да, было… Сколько длилась встреча? Условно три часа. И на этом все закончилось", – рассказал Грынив.

Отвечая на уточняющий вопрос, получил ли Манафорт отказ на свои предложения, Грынив сказал: "Да, отказались".

В Администрации президента Украины, в свою очередь, заявили, что команда Петра Порошенко никогда не сотрудничала ни с Полом Манафортом, ни с его людьми.

"Предложения о сотрудничестве поступали среди других, впрочем, даже не рассматривались", – заявили в пресс-службе, передает LIGA.net.

Ранее СМИ сообщили, что первый свидетель по делу Манафорта Тед Девайн рассказал на заседании суда 31 июля, что бывший партнер Манафорта Ричард Гейтс предлагал ему работать на Порошенко. В свою очередь, Гейтс сказал в суде, что Манафорт помогал Порошенко во время предвыборной кампании в 2014 году.

Как сообщалось, спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер обнародовал список 35 потенциальных свидетелей по делу относительно обвинений в банковских и налоговых преступлениях Манафорта для судебного процесса над Манафортом.

Манафорт и Гейтс обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей.
США, Порошенко, гейтс, Манафорт

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Источник:

Интерфакс-Украина

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