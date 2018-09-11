У Порошенко рассказали, что может разблокировать переформатирование ЦИК

Ирина Луценко также допустила, что на следующей пленарной неделе голосования за обновление состава ЦИК могут не состояться

Парламентская фракция "Блока Петра Порошенко" готова как отказу от голосования за две уже внесенные президентом Украины кандидатуры в Центральной избирательной комиссии от "БПП" и "Народного фронта", так и к полному обновлению составу ЦИК.

"Мы – "Блок Петра Порошенко" – готовы к любым компромиссам. Будь то полное обновление, будь то отказ – я считаю этот путь более правильным – от двух кандидатов. И запустить процесс уже сейчас", – сказала представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире "5 канала" во вторник.

Она напомнила, что "БПП" готова была отказаться от голосования за одного из своих кандидатов, список которых уже подал президент Украины.

При этом Луценко добавила, что "Блок Петра Порошенко" ожидает, что "Народный фронт" также откажется от вынесения на голосование одной из своих кандидатов.

"Чтобы снять напряжение в зале. "Оппозиционный блок" имел бы даже две кандидатуры, а зал уже определился бы голосованием", - отметила представитель президента в парламенте.

При этом Луценко подчеркнула, что если председатель парламента Андрей Парубий говорит о возможности полностью обновить состав ЦИК, свидетельствует о том, что соответствующие дискуссии уже ведутся.

Она также допустила, что на следующей пленарной неделе голосования за обновление состава ЦИК могут не состояться.

"Но то, что это будет в ближайшие недели, я уверена, что это произойдет", – сказала представитель главы государства.

Ранее спикер парламента Андрей Парубий сказал, что на следующей пленарной неделе (18-21 сентября) Верховная Рада должна взяться за президентский законопроект о внесении изменений Конституции по вступлению Украины в НАТО и ЕС.

Помимо этого спикер Рады рассчитывает начать рассмотрение законопроект об изменении состава ЦИК.