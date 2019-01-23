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У Порошенко рассказали о деталях переговоров с Меркель

Сегодня, 23:44

Порошенко и Меркель обсудили предотвращение вмешательства РФ в президентские выборы в Украине

Фото: president.gov.ua
У Порошенко рассказали о деталях переговоров с Меркель //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8df/97b/5c48df97b78c6.jpeg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8df/97b/5c48df97b78c6.jpeg Политика Порошенко и Меркель обсудили предотвращение вмешательства РФ в президентские выборы в Украине

Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили предотвращение российского вмешательства в президентские выборы в Украине

Как передает пресс-служба главы государства, встреча двух лидеров состоялась в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

"Собеседники обменялись мнениями относительно предотвращения российского вмешательства в президентские выборы в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, федеральный канцлер Германии отметила реформы в Украине и важность их проведения.

Порошенко и Меркель обсудили риски для энергетической безопасности ЕС.

Также президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель договорились давить на РФ для освобождения всех украинских заложников, в том числе пленных моряков.

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"Собеседники договорились продолжить давление на Россию для освобождения всех украинских заложников, в том числе военнопленных моряков", - сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко,

В пресс-службе добавили, что Порошенко поздравил Меркель с получением Германией с 1 января 2019 года полномочий непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Была подчеркнута важность реализации инициативы Украины по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН, будет способствовать имплементации Минских договоренностей.

Также Порошенко выразил благодарность за усилия Германии в минимизации рисков обострения Россией ситуации в акватории Черного и Азовского морей, обеспечения свободы судоходства в регионе и безусловного и немедленного освобождения украинских моряков.

Напомним, в Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам – вчера 20 украинцев и сегодня на перенесенном заседании еще четверым. Отметим, что это происходило в трех залах судебных заседаний в Лефортовском суде, а моряков принимали четверками.

В итоге защита украинцев пообещала подать апелляцию на решение российского суда.

Как известно, захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву.

Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.

Россия, моряки, Порошенко, Давос, Меркель, вмешательство России, ВЭФ, пленные моряки, Выборы президента Украины 2019

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