У Порошенко считают, что переговоры по созданию единой православной церкви в Украине должны быть ускорены

Сегодня, 23:07

По словам Павленко, эти переговоры должны быть существенно ускорены с выходом на взаимопонимание, единство и на проведение собора

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко подчеркивает необходимость ускорения переговоров по созданию автокефальной церкви в Украине.

"Собор будет проводиться не завтра. Будет определенное подготовительное время: декабрь еще не начался… Я думаю, что будет небольшой срок для подготовительной работы, во время которого должны быть завершены все переговоры, которые ведутся на разных уровнях. Эти переговоры должны быть существенно ускорены с выходом на взаимопонимание, единство и на проведение собора", – сказал он из Стамбула в эфире телеканала "Прямой" в четверг.

Отвечая на вопрос, что ожидается: митрополия, патриархия или епископат, Павленко сказал: "Это вопрос, ответ на который мы услышим в ближайшие дни. Главное сейчас, что это независимая Церковь и нет никаких механизмов, которые бы привязывали украинскую церковь или к Вселенскому патриархату, или, тем более московской, или какой-либо другой церкви".

Ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с сегодняшним решением Святого Священного Синода Вселенского Патриархата и сообщил, что Синод утвердил также текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви.

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Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви, хотя сам Томос не был получен. Согласно решению, процедура предоставления Томоса была продолжена Константинополем, а Украине для получения независимости церкви нужно лишь объединение церквей.

Таким образом в Украине теперь ожидается проведение Объединительного собора. Как рассказывал ранее представитель Киевской патриархии Евстратий Зоря, местом объединения церквей может стать собор святой Софии в Киеве.

Планировалось, что Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата. Однако, как уже известно, в УПЦ МП заявили, что не будут присоединяться к единой церкви в Украине.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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