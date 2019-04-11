У Порошенко считают, что Зеленский не хочет идти на дебаты 14 апреля
Герасимов призвал Зеленского явиться на "Олимпийский", так как для обсуждения есть много тем
После сегодняшнего предложения штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского по дебатам, в команде его оппонента Петра Порошенко сделали вывод, что Зеленский не хочет идти на встречу 14 апреля на "Олимпийском". Об этом заявил глава фракции БПП Артур Герасимов.
"К сожалению, сегодня (в четверг – ред.) мы услышали от команды Владимира Александровича, (Зеленского – ред.) что он не готов, не хочет принимать участие в этих дебатах (на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14:14) и, к сожалению, мы не понимаем, какого кота в мешке прячут", – сказал он.
В то же время Герасимов отметил, что на дебатах между кандидатами будет много тем для обсуждения, поэтому Порошенко готов к дебатам даже в промежуточные даты.
"14 апреля в 14:14 мы ждем Владимира Зеленского на дебатах на НСК "Олимпийский". Что касается 19-го, то подтверждаю еще раз – Петр Порошенко обязательно будет в студии "Общественного", – подчеркнул представитель президентской команды.
Напомним, что согласно закону "О выборах президента Украины", президентские дебаты должны проходить в студии Общественного телевидения", а все встречи, которые происходят между оппонентами вне этого формата – это считается просто агитацией. В ЦИК и "Общественном" дали четкое разъяснение по президентским дебатам.
Однако эпопея с возможным местом и датой проведения очной встречи кандидатов подходит к концу. Как стало известно 10 апреля, Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов. Однако по датам есть небольшое расхождение.
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