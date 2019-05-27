У Путина намекнули, что требование морского трибунала по Украине выполнять не будут

Россия, похоже, не собирается отпускать украинских моряков, о чем дал понять Песков

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov.

Кремль дал понять, что не собирается выполнять решение Международного трибунала по морскому праву по освобождению украинских моряков и возвращению Украине кораблей.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не изменилась ли позиция Кремля в связи с постановлением морского трибунала, заявил следующее: "Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе, и состояться суд".

Напомним, морской трибунал в качестве временных мер по иску Украины против России потребовал от Москвы освобождения пленных украинских моряков и возвращения захваченных кораблей. Читайте также, как в Украине реагировали на решение морского трибунала.

В то же время замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая представляла украинскую сторону в трибунале, раскрыла детали дальнейшего суда. По ее словам, по сути дело будет рассматриваться не в этом суде, а будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции (Конвенция ООН по морскому праву – Ред.).

Кроме того, в случае невыполнения Москвой решения трибунала, Киев готов продвигать на Западе идею новых санкций – "гамбургских".

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