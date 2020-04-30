У Путина назвали главное условие для мира на Донбассе

В Кремле снова настаивают на переговорах Киева с боевиками

Москва снова выступает с циничным заявлением по Минским соглашениям. Россия, не пренебрегая договоренностями, настаивает, что выполнение этого документа является главным условием для мира на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для Кремля в идеале мир на Донбассе и мир в Украине – это выполнение Минского комплекса мер – от "А" до "Я", – сказал он.

Отвечая на вопрос, при каких условиях в Кремле согласятся на вывод оккупационных "властей" с Донбасса, Песков снова напомнил о переговорах Киева с боевиками.

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"Минских комплекс мер завизирован представителями этих "республик". Давайте это не забывать. Это первое. Второе: невозможно продолжать выдвигать какие-то новые положения, озвучивать новые позиции, не обсуждая их с представителями этих "республик". Москва не является стороной этого конфликта. Украинцы должны сами обсуждать это между собой, но, не обсуждая это с представителями республик, очень трудно куда-то двигаться дальше", – сказал спикер Кремля.

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Он добавил, что на сегодняшний день все еще нет существенных подвижек в выполнении договоренностей по Донбассу, достигнутых в Париже на "нормандском саммите".

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Отметим, что Москва цинично жалуется и обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, хотя сама отказывается выполнять даже первые пункты документа – полное прекращение огня, потом вывод российских войск с территории Донбасса и разоружение боевиков. За эти годы неоднократно объявлялось перемирие, но ни одного из них не придерживались поддерживаемые Россией боевики. Бывший представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер показывал занятную инфографику того, как Россия "выполняет" договоренности по Донбассу.

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Напомним, сегодня состоятся переговоры министров иностранных дел стран "нормандского формата". В переговорах в режиме видеоконференции примут участие Жан-Ив Ле Дриан (Франция), Дмитрий Кулеба (Украина), Гайко Маас (Германия) и Сергей Лавров (Россия). Глава МИД Украины рассказывал, что будут обсуждать на "нормандских" переговорах. Он напомнил, что из парижских договоренностей было выполнено только условие обмена пленными.

Смотрите в сюжете об итогах "нормандского саммита" в Париже в декабре прошлого года:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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