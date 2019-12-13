У Путина назвали условие для изменений Минских соглашений

Власти Украины считают устаревшими Минские договоренности 2015 года и хотят их подкорректировать

/ Фото: сайт Кремля

Для внесения изменения в Минские соглашения, которые были подписаны в 2015 году, Киев должен обсудить этот вопрос с представителями т.н. "ЛНР" и "ДНР". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, при каких условиях Кремль согласится провести дополнительные переговоры для изменения Минских соглашений, Песков ответил: "Здесь даже надо не Кремль спрашивать".

Он снова намекнул, что в войне на Донбассе Россия якобы не является стороной конфликта, а Киеву нужно говорить о модернизации Минских соглашений именно с боевиками.

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"Под Минским комплексом мер стоит подпись представителей "самопровозглашенных республик". Соответственно, говорить о любых новациях, не узнавая точку зрения и позицию представителей "самопровозглашенных республик", можно, но это малоперспективно", – сказал Песков.

Как сообщали новости "Сегодня", представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявлял, что Киев подготовит изменения в Минские соглашения к следующей встрече "Нормандской четверки". Подготовленную редакцию соглашений потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что речь идет о вопросе децентрализации. Он отметил, что сейчас готовится пакет законов по децентрализации на всей территории Украины. По его словам, в Минских договоренностях предусмотрены изменения в Конституции Украины, связанные с децентрализацией.

В то же время в Москве возмущены таким положением дел. Так, например, представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов нервно отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашения. Он заявил, что никаких изменений в документе не будет.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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