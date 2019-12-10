У Путина назвали условие для включения переселенцев в Контактную группу

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Ранее президент Владимир Зеленский предлагал включить переселенцев с оккупированных территорий Донбасса в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) в Минске. Однако в Кремле считают, что это будет возможно только после согласия представителей т.н. "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть трехсторонняя группа, и какие-то любые изменения формата, конечно, их нельзя исключать. Но изменять формат без согласования со всеми участниками, тремя сторонами в этой группе, тоже невозможно. И вряд ли это можно делать", – сказал он.

Песков отметил, что на переговорах президентов России и Украины обсуждались вопросы, которые, по мнению Москвы, касаются позиции "самопровозглашенных республик".

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"И, конечно, без их мнений, без учета их точек зрения, а главное – без, так или иначе, контакта Киева с этими представителями, конечно, решение весьма и весьма сложное", – подчеркнул спикер Кремля.

Как сообщали новости "Сегодня", еще до поездки на "нормандский саммит" в Париж глава государства выступил в эфире телеканала "Украина" на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Зеленский заявил, что к переговорам в рамках ТКГ нужно привлечь переселенцев с Донбасса. Он считает, что в урегулировании конфликта должны принимать участие люди, которые родом с ныне оккупированных территорий.

Видео: телеканал "Украина"

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, о новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробнее, почему Россия проиграла Украине в Париже по итогам встречи Зеленского и Путина.

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