У Путина назвали условие Зеленскому для встречи "нормандской четверки"

В Кремле подтвердили, что есть необходимость переговоров в "нормандском формате"

Дмитрий Песков. Фото: Instagram

В Москве пока не видят перспектив встречи в "нормандском формате" с участием президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается представителями стран "нормандского формата", но конкретной даты нет.

"Мы знаем, что у президента Украины были контакты с министром иностранных дел упомянутых стран ("нормандского формата"). Эта тематика обсуждалась, но пока конкретных каких-то прикидок нет. После того, как в Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных Минских договоренностей. И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждение и в "нормандском формате", – сказал Песков.

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Более того, в Кремле даже поставили условия для возможности таких переговоров.

"Вместе с тем для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение Минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных "республик". Все это требует дальнейшего прояснения", – подчеркнул спикер Кремля.

Напомним, президент Украины провел 30 мая встречу с главами МИД Германии и Франции Гайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом, на которой обсуждали и вопрос переговоров по Донбассу. Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил, когда может состояться встреча лидеров государств в "нормандском формате".

Заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко не исключает телефонного разговора Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. "У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов. Предыдущий президент (Петр Порошенко – Ред.) говорил с президентом Путиным, как вы помните".

В свою очередь старший научный сотрудник Института Катона (США) и экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов недавно дал совет Зеленскому по "нормандскому формату". Он также наслышан, что президент Украины хочет привлечь к переговорам дополнительных участников, но не разделяет его оптимизма, что за стол переговоров сядут США и Британия.

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