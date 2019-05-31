Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости политики

У Путина назвали условие Зеленскому для встречи "нормандской четверки"

31 мая, 13:27

В Кремле подтвердили, что есть необходимость переговоров в "нормандском формате"

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото: Instagram

В Москве пока не видят перспектив встречи в "нормандском формате" с участием президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается представителями стран "нормандского формата", но конкретной даты нет.

"Мы знаем, что у президента Украины были контакты с министром иностранных дел упомянутых стран ("нормандского формата"). Эта тематика обсуждалась, но пока конкретных каких-то прикидок нет. После того, как в Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных Минских договоренностей. И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждение и в "нормандском формате", – сказал Песков.

Читайте также

Более того, в Кремле даже поставили условия для возможности таких переговоров.

"Вместе с тем для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение Минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных "республик". Все это требует дальнейшего прояснения", – подчеркнул спикер Кремля.

Напомним, президент Украины провел 30 мая встречу с главами МИД Германии и Франции Гайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом, на которой обсуждали и вопрос переговоров по Донбассу. Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил, когда может состояться встреча лидеров государств в "нормандском формате".


Заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко не исключает телефонного разговора Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. "У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов. Предыдущий президент (Петр Порошенко – Ред.) говорил с президентом Путиным, как вы помните".

В свою очередь старший научный сотрудник Института Катона (США) и экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов недавно дал совет Зеленскому по "нормандскому формату". Он также наслышан, что президент Украины хочет привлечь к переговорам дополнительных участников, но не разделяет его оптимизма, что за стол переговоров сядут США и Британия.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Зеленский, Песков, нормандский формат

Вы сейчас просматриваете новость " У Путина назвали условие Зеленскому для встречи "нормандской четверки"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Макрон назвал условие встречи в "нормандском формате"

29 мая, 01:25

По его словам, он бы хотел встречи и он планирует ее организовать

Волкер рассказал, когда может состояться встреча в Нормандском формате

28 мая, 18:16

Для встречи необходимо согласие не только со стороны Украины, но и со стороны России, отметил американский дипломат

Зеленский пообщался по телефону с Меркель: стало известно, о чем разговаривали

24 мая, 14:03

Лидеры государств обсудили ситуацию на временно оккупированных территориях Донбасса

Зеленский рассказал, как он будет строить отношения с Россией

21 апреля, 22:08

По его словам, сейчас задача номер один вернуть всех украинских заключенных, всех пленных, военнопленных

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Кардиолог рассказал, как быстро омолодить организм

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Так выглядит любовь: жена Евгения Кошевого опубликовала их снимки

Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток

Ученые обнаружили связь между сном, памятью и шизофренией

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

Возлюбленная Криштиану Роналду похвасталась фигурой

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Сегодня, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Вчера, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь