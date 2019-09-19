У Путина нервно отреагировали на отказ Украины подписать "формулу Штайнмайера"

Москва возмущена, что не удалось заманить Киев в ловушку и теперь все списывает на неприемлемые условия

Фото: kremlin.ru

Кремль недоволен отказом Украины подписать "формулу Штайнмайера" на переговорах в Минске 18 сентября, поскольку Москву не устроили требования украинской стороны о выполнении в первую очередь блока по безопасности – вывода войск РФ и взятия Киевом границы под свой контроль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это неприемлемыми "дополнительными" условиями.

По его словам, указанный вариант урегулирования ситуации на Донбассе должен был быть принят без дополнительных условий Киева.

"Вчерашняя ситуация (в Трехсторонней контактной группе. – Ред.) лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент Путин – он сам об этом говорил – встреча ради встречи вряд ли может быть результативной и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу. Мы видим, что эта подготовительная работа встречается с трудностями, возникает вопрос относительно того, остаемся ли в рамках понимания и в рамках подтверждения ранее достигнутых договоренностей. Поэтому еще предстоит продолжение работы. Мы знаем, что "формула Штайнмайера" не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение (Киевом) условий (для подписания соответствующего документа) – это новая позиция для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой", – сказал Песков.

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Как сообщали новости "Сегодня", в России заявили о возможном срыве встречи "Нормандской четверки", поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера". Отметим, что Москва хотела одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть, чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов. Но, по мнению Москвы, эти условия должны были выполняться одновременно с требованиями Киева – разведением сил, выводом российских войск, разоружением боевиков и т.д. В итоге выходило бы, что Украина согласилась бы на условия России, войска которой находятся на Донбассе и контролируют т.н. "Л/ДНР" и все сопутствующие процессы.

В то же время на встрече Контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 18 сентября, переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывода российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

В свою очередь глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал о возможных новых шагах по Донбассу, если не получится решить проблему в "минском процессе":

Россия продолжает настаивать на осуществлении "формулы Штайнмайера" на Донбассе, которая предусматривает среди прочего особый статус для Донбасса, проведение там местных выборов, амнистию для боевиков. А Россия, в свою очередь, должна вывести своих солдат и технику с Донбасса. Стоит отметить, что руководство Украины подписало закон об особом статусе. Однако особый порядок местного самоуправления вступает в силу после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона об особом порядке местного самоуправления, в частности вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. Россия же не выполняет эти условия.

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