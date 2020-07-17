У Путина нервно отреагировали на планы Киева изменить соглашения по Донбассу

Недавно в Кремле уже говорили о последствиях в случае выхода Украины из Минских соглашений, а теперь снова высказывают обеспокоенность планами Киева изменить договоренности по Донбассу.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это опасной тенденцией, передает "Интерфакс".

В Москве очередной раз обвинили Киев в невыполнении договоренностей по Донбассу, в частности достигнутых на переговорах в Париже.

"Россия прикладывает изрядные усилия в плане работы с нашими партнерами и в Берлине, и в Париже, занимается этим сейчас мой коллега Козак. И пока, к сожалению, у него скорее доминирует разочарование результативностью работы наших украинских коллег. Вместе с тем, конечно, нас существенно настораживают заявления, которые звучат из Киева о том, что минский комплекс мер уже неактуален, что его нужно переделать, заменить каким-то другим, более современным документом, и так далее. Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации в Украине", – сказал Песков.

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При этом в Кремле настаивают, что какие-либо новые параметры договоренностей нужно согласовывать с боевиками.

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"А нам всем хорошо известно, что наши украинские визави категорически отказываются от каких-либо контактов и от общения с ними, что делает просто невозможным выработку нового документа. Поэтому ситуация, действительно, оставляет желать лучшего", – резюмировал спикер Кремля.

Отметим, что в Украине уже не раз заявляли о "мертвых" договоренностях по Донбассу, что соглашения 2015 года уже не соответствуют нынешним реалиям и их нужно менять. Плюс ко всему Москва начала активно продвигать вариант выполнения "Минска" в той очередности, как записаны пункты в документе. Например, хочет выборов в ОРДЛО еще до вывода своих войск и деоккупации Донбасса. Также настаивает на внесении изменений в Конституцию Украины относительно особого статуса Донбасса. Так, например, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Минские соглашения нужно модернизировать. Он также объяснил, почему Украина не будет выходить из минского процесса.

В свою очередь первый замдиректора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что Россия уже давно вышла из Минских соглашений. По его словам, она нарушила договоренности уже через несколько дней после их подписания.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин ранее уже реагировал на планы Киева изменить "Минск" и назвал свои условия по Донбассу. Он отметил, что его насторожили слова украинской стороны о Минских соглашениях. Подробнее на видео:

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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