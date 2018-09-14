У Путина нервно отреагировали на приближение автокефалии Украинской церкви

Сегодня, 13:48

В России, мягко говоря, не в восторге от возможной независимости Украинской православной церкви от Москвы

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Кремль встревожен ситуацией вокруг предоставления Украине томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва пристально следит за этим процессом.

"Безусловно, тревожная информация, которая поступает о, скажем так, возможных решениях в отношении Церкви в Украине, конечно, вызывает обеспокоенность. Но, вместе с тем, это вопросы межцерковного диалога, это церковное дело, безусловно, государство не может в них вмешиваться. Для Москвы и для всего православного мира единственный предпочтительный сценарий – сохранение единства православного мира", – сказал Песков.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине. 22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение. Президент Петр Порошенко заявил, что в случае предоставления Варфоломеем томоса об автокефалии Православной церкви в Украине, глава такой церкви будет избираться в Украине.

В начале сентября состоялся Собор Константинопольской церкви, который в итоге принял решение о том, что Вселенский патриарх может предоставить автокефалию Украинской православной церкви, несмотря на позицию других церквей.

Также Порошенко рассказал, как автокефалия повлияет на национальную безопасность государства. Он отметил, что дорога украинцев к Богу лежит не через Москву.
Россия, Путин, церковь, Песков, автокефалия, томос

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Источник:

УНИАН

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