У Путина объяснили, от чего будет зависеть формат встречи с Зеленским

Лидеры двух государства могут отойти в сторонку и поговорить хоть полтора часа, говорит Ушаков

/ Фото: Сегодня

Формат и длительность встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского 9 декабря в Париже будет зависеть от графика работы лидеровна саммите Нормандской четверки.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье, 1 декабря.

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"Есть намерение провести такую двустороннюю встречу. Просто будет много зависеть от того, как будет построен график работы самой „четверки", — сказал он. — Даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа".

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не завышать ожиданий от встречи в "нормандском формате".

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Как сообщали новости "Сегодня", 28 ноября Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили вопросы подготовки встречи в "нормандском формате" 9 декабря.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон целью встречи Нормандской четверки назвал новые шаги в выполнении обязательств, которые взяли на себя стороны переговоров в Минске.

Также на днях и в Госдепе США сделали заявление по встрече Нормандской четверки, хоть американцев и нет в этом процессе. В ведомстве отметили, что полностью поддерживают Украину в этих переговорах и похвалили президента Зеленского за уже проделанную работу, чтобы эта встреча стала возможной.

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что российская сторона на "нормандских" переговорах намерена продвигать идею прямого контакта Киева с боевиками в вопросе урегулирования конфликта. Также Лавров хочет, чтобы Зеленский подробно изложил, как он сам видит свои действия по выполнению Минских договоренностей.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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