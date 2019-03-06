У Путина объяснили, почему в "Л/ДНР" больше не отправляют "гумконвои"
На оккупированные территории последний раз "гумконвой" приезжал в прошлом году
Россия прекратила отправлять на Донбасс т.н. "гуманитарные конвои", которые ранее приезжали на оккупированные территории каждый месяц. Это связано с тем, что в Москве не сочли нужным отправлять помощь людям.
Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в России провели "оценку потребностей" оккупированных территорий.
"Это не значит, что эта практика прервана, там просто происходит оценка потребностей, и, в зависимости от того, каковы эти потребности и требуется ли оказание такой помощи, тогда принимается соответствующее решение", – сказал Песков и добавил, что нет "никаких системных или иных изменений в подходах" в оказании "помощи" оккупированному Донбассу.
Отметим, что на сепаратистских ресурсах сообщалось, что в т.н. "МЧС ДНР" ожидали очередной "гумконвой" из РФ 28 февраля.
В начале февраля мы сообщали, что Россия перестала финансировать "гумконвои" для ОРДЛО. Оккупанты с 2014 года регулярно слали грузовики с "непонятным содержимым" на Донбасс, а теперь неожиданно "помощь" прекратилась. Последний раз "гумконвой" был доставлен в декабре 2018 года.
Напомним, еще в 2017 году на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный в делах США при Организации Гарри Камиан говорил, что российские "гумконвои" доказывают участие РФ в конфликте на Донбассе.
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