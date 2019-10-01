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У Путина объяснили последствия неподписания Киевом "формулы Штайнмайера"

1 октября, 11:58

Сегодня в Минске пройдут переговоры, на которых станет известна позиция Украины

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Сегодня уже был опубликован текст "формулы Штайнмайера", подготовленный Трехсторонней контактной группой, однако в Кремле опасаются, что Киев снова откажется подписать документ, и это затормозит процесс урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на сегодняшних переговорах в Минске прояснится ситуация относительно позиции Украины по скандальному документу.

"Мы слышали от Киева разные заявления относительно предыдущего отказа – говорилось и о технической ошибке, недопониманиях и так далее. Сегодня все ожидают, что наступит ясность – трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует свое подтверждение предыдущих своих обязательств. Сегодня мы именно это ожидаем. Конечно, это (отказ Киева подписать документ – ред.) существенно затормозит весь процесс", – сказал Песков.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно в России заявили о возможном срыве встречи "нормандской четверки", поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера". Отметим, что Москва хотела одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть, чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов. Но, по мнению Москвы, эти условия должны были выполняться одновременно с требованиями Киева – разведением сил, выводом российских войск, разоружением боевиков и т.д. В итоге выходило, что Украина согласилась бы на условия России, войска которой находятся на Донбассе и контролируют "Л/ДНР" и все сопутствующие процессы.

В то же время на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 18 сентября, переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывод российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

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В свою очередь Пристайко также объяснил причину неподписания Украиной "формулы Штайнмайера" в Минске. По его словам, украинская сторона действительно должна была ее согласовать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. Кроме того, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма выразил определенные замечания. Министр не исключил, что в текст, который обсуждается в ТКГ, будет подправлен (что-то или добавят, или уберут).

Позже Леонид Кучма позже назвал условия для подписания "формулы Штайнмайера". Второй президент четко дал понять, что не подпишет документ на условиях России.

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Донбасс Минск Песков формула штайнмайера

Источник: УНИАН

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