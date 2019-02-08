У Путина объяснили статус Януковича в России

Беглый экс-гарант уехал в Россию в 2014 году и до сих пор там находится, да еще и под охраной

Фото: AFP

У Путина объяснили статус Януковича в России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d61/b10/5c5d61b10ec40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d61/b10/5c5d61b10ec40.jpg 2019-02-08T13:06:00+02:00 Политика Беглый экс-гарант уехал в Россию в 2014 году и до сих пор там находится, да еще и под охраной

В Кремле, комментируя затянувшееся пребывание экс-президента Виктора Януковича в России, объяснили, что въезжал он на российскую территорию в 2014 году в качестве украинского президента и до сих пор имеет по указу президента РФ государственную охрану. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он объяснил юридический статус беглого бывшего украинского гаранта и отметил, что на сегодняшний день Москва уже не признает его действующим президентом (хотя не раз называла события в Киеве в феврале 2014-го "государственным переворотом").

"Янукович находится в РФ, точнее, Янукович въехал на территорию РФ как действующий президент и глава государства Украина после того, как в этой стране произошел силовой захват власти. Въехавший в этом качестве Янукович по-прежнему находится на территории РФ. На данный момент он не является президентом Украины, как вы знаете, наверно, лучше меня", – сказал Песков.

Спикер Кремля добавил, что на данный момент у экс-президента нет специального юридического статуса, и у него до сих пор есть государственная охрана, о предоставлении которой соответствующий указ подписывал президента РФ Владимир Путин.

"Он охраняется, у него есть государственная охрана", – добавил он.

Отметим, еще в 2016 году Организация Transparency International провела расследование относительно возможного местопребывания и гражданства бывшего президента на основе публикаций в СМИ, и сделало выводы, что Янукович имеет гражданство России. Эксперты также называли четыре места, где может скрываться беглый экс-президент.

В свою очередь его адвокат Виталий Сердюк объяснял, Януковичем было получено свидетельство о временном убежище как гражданину Украины, а вот относительно получения российского гражданства – "такой вопрос никогда не рассматривался и не обсуждался".

В свою очередь сам беглец во время пресс-конференции в марте 2018 года рассказывал, на что живет в России. Он уверял, что его денег нет ни в одном банке мира, а говоря о пребывании в России сказал, что "с уважением относится к хозяевам".

Напомним, недавно Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы, признав его виновным в государственной измене.

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