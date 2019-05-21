У Путина оценили призывы Зеленского об усилении санкций против России

В Кремле снова обвинили Киев в невыполнении Минских соглашений

Дмитрий Песков. Фото: AFP

Призыв президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России не нов и якобы не поможет урегулировать ситуацию на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Пока новаций мы не видим. Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявления украинского президента на встрече с представителями США.

Песков также добавил, что слова Зеленского – "это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с "проблемой юго-востока" (так в Кремле называют войну на Донбассе – Ред.), потому что США не могут выполнить перечень Минских договоренностей".

"Этот перечень не может также выполнить Россия. Его должен и может выполнять Киев", – уверяет пресс-секретарь президента России.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп передал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому послание о будущем сотрудничестве. Как заявил глава американской делегации на состоявшейся 20 мая церемонии инаугурации, министр энергетики США Рик Перри сообщение Зеленскому он передал лично.

Напомним, что, кроме Перри на инаугурацию Зеленского приехали и другие представители из США: спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, посол в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США Александр Видман и и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

Кроме того, как сообщалось, среди иностранных гостей на торжественной церемонии в Верховной Раде присутствовали президенты пяти иностранных государств: Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и Венгрии.

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