У Путина оценили вероятность "выборов" в "ДНР" после смерти Захарченко

Сегодня, 15:29

После убийства главаря боевиков на оккупированных территориях сейчас, судя по всему, явно не до выборов

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

В Кремле отрицают, что принимают какие-то решения по проведению "выборов" в т.н. "ДНР" и "ЛНР" и советуют обратиться по этому вопросу к боевикам. Так ответил на вопросы журналистов относительно выборов в непризнанных республиках пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, ситуация по данному вопросу еще больше осложнилась после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко.

"Эту информацию нужно все-таки в "ЛНР" и "ДНР" подтверждать. Эти решения не принимаются в Москве, тем более, после тех событий, которые произошли, я имею в виду террористический акт хорошо известный (убийство Захарченко. – Ред.). Нужно все-таки узнавать у представителей Донбасса", – сказал Песков.

Напомним, в 20-х числах августа стало известно, что боевики отменили "выборы" на Донбассе. Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" источник, близкий к переговорному процессу в Минске, перенос т.н. "выборов" в ОРДЛО на 100% связан со встречей президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Хельсинки, а также встречей Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

В свою очередь политолог Тарас Березовец объяснил нам отказ России от выборов в "ДНР" и "ЛНР". По его мнению, Трамп считает, что может достичь какой-то договоренности с Путиным, а Путин пытается подыгрывать этому и решил отменить выборы.
Россия, выборы, захарченко, Песков

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Источник:

УНИАН

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