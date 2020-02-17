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У Путина отреагировали на идею Зеленского о совместных патрулях на Донбассе

17 февраля, 12:12

В Москве сомневаются, что Киев пойдет на переговоры с главарями «Л/ДНР»

Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

В Кремле осторожно воспринимают инициативу президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании территории Донбасса при подготовке и проведении там выборов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков настаивает, чтобы Киев обсуждал этот вопрос напрямую с боевиками.

В Москве сомневаются, что Киев пойдет на переговоры с главарями т.н. "ДНР" и "ЛНР".

"Это новая инициатива. Для того чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных "республик". Чтобы понимать позицию руководства непризнанных "республик", с ними нужно разговаривать. Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть Киев – автор этой инициативы ,по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса", – сказал Песков.

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Фото: facebook.com/MIDRussia

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что при подготовке к выборам на всей территории Донбасса обеспечивать безопасность "могут совместные патрули". По его словам, Киев поднимал этот вопрос и на "нормандских" переговорах, и в Минске. Он отмечал, что в такой патруль могли бы входить украинцы, представители временно оккупированных территорий и ОБСЕ. Также президент дал понять, что Киев готов к диалогу с мирными людьми Донбасса, но не с боевиками.

Также глава государства выразил уверенность, что за пять лет (в течение его президентства) сможет завершить войну на Донбассе. Зеленский даже призвал США участвовать в урегулировании на Донбассе.

Смотрите видео полного выступления Зеленского в Мюнхене:

Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс Владимир Зеленский патрулирование Дмитрий Песков

Источник: УНИАН

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