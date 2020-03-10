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У Путина отреагировали на начало суда по делу MH17

10 марта, 13:50

Сергей Мартынец

Россия не признает выводов следственной группы, что самолет был сбит российским "Буком"

В Кремле отказались комментировать начало судебного процесса в Нидерландах по делу о сбитом над Донбассом "Боинге" рейса MH17.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сетует на то, что Россия даже не участвовала в процессе расследования.

"Наше отношение к работе следственной группы хорошо известно. Мы не имели возможности участвовать в этой работе, относимся соответствующим образом. Пока судебный процесс никак не комментируем", – сказал Песков.

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Напомним, 9 марта стартовало рассмотрение дела MH17 в Нидерландах, трансляцию которого вел сайт "Сегодня". Слушания проходят в юридическом комплексе Схипхол в Амстердаме. Наш корреспондент сообщила из нидерландской столицы, что ни один из обвиняемых не явились на судебное заседание, поэтому их будут судить заочно. По словам председательствующего судьи Хендрика Стейнхайса, следствие пыталось связаться с обвиняемыми по делу всеми доступными способами: по имейлу, в соцсетях и даже отправляли письма по месту их фактической регистрации.

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Во время первого судебного заседания представители прокуратуры Нидерландов зачитали обвинительный акт. Если вина фигурантов дела будет доказана в суде, им грозит от 30 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Среди обвиняемых, которые, по версии следствия, непосредственно причастны к транспортировке российского ЗРК "Бук" на территорию Украины, – трое россиян и один украинец: бывший так называемый "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Читайте подробней, что нужно знать о суде по MH17.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста. Следователи пришли к выводу, что MH17 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

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Россия суд MH17 Дмитрий Песков

Источник: УНИАН

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