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У Путина отреагировали на скандальное заявление Суркова по Украине

26 февраля, 12:07

Кремлю теперь приходится оправдываться за развязавшийся язык Суркова после увольнения

В Кремле опровергли возможное изменение политики Москва в отношении Украины, как об этом намекнул уволенный экс-помощник президента РФ Владислав Сурков. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, действительно ли изменилось направление работы Кремля по отношению к Украине, он ответил: "Нет. Об этом не может идти и речи".

"Проводится последовательная политика, направленная на всевозможное содействие реализации, выполнению Минских договоренностей. Мы исходим из того, что "минский комплекс мер" является безальтернативным документом, и лишь реализация всех его положений в строго указанной очередности может стать залогом решения этой "внутриукраинской" проблемы. Вот это остается константой, которая по нашей Конституции определяется президентом РФ", – сказал Песков.

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На уточняющий вопрос, чем основаны слова экс-помощника президента РФ Владислава Суркова "об изменении контекста" в отношении Украины, спикер Кремля ответил: "Это нужно вам у Владислава Юрьевича спрашивать. Я не могу вам ничего сказать по этому поводу".

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Как сообщали новости "Сегодня", в интервью российским СМИ Сурков рассказывал, как стал куратором по Украине. По его словам, за украинское направление он взялся в 2013 году и уже тогда предрек агрессию России против Украины, даже предвидел санкции, жертвы и конфронтацию с Западом. Однако спустя пять лет он решил уйти после того, как якобы "началось естественное торможение и этого проекта" и "контекст изменился".

Также уволенный из Кремля бывший помощник Путина жестко высказался в адрес Украины. Сурков считает, что ее не существует и выступил за принуждение силой к "братским отношениям" с Киевом. Он также не исключил, что границы нашей страны снова могут быть изменены Россией.

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Россия Владислав Сурков Дмитрий Песков

Источник: УНИАН

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