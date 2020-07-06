У Путина отреагировали на "слухи о скором присоединении" Донбасса к России

В Кремле констатировали, что прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе – нет

Если раньше простые россияне высказывались за присоединение Донбасса к России, то теперь их политики и главари боевиков заговорили об этом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю об этом ничего не известно.

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Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов, передает УНИАН.

Он подтвердил, что много жителей оккупированных территорий получили российское гражданство и назвал их гражданами России.

"Что касается каких-то шагов де-факто в сторону России, то мне об этом ничего не известно, какой-либо информацией на этот счет я не располагаю", – заявил Песков, комментируя высказывания российских политиков о включении в состав РФ оккупированной части Донбасса в ближайшее время.

Спикер Кремля добавил, что пока нет прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе, несмотря на 11-часовые переговоры по Донбассу в Берлине.

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Отметим, что в СМИ появились сообщения российских политиков и боевиков о якобы планах по присоединению ОРДЛО к России. Так, например, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что фактически оккупированные районы Донбасса находятся в составе России. В подтверждение этому он напомнил о незаконном участии жителей т.н. "Л/ДНР" в голосовании за "коронацию" Путина.

Кроме того, российский террорист, назначенный Кремлем весной 2014 года первым "главой" оккупационной администрации в Донецке, а сейчас глава российского "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай заявил, что оккупированные территории в ближайшем будущем де-юре войдут в состав России.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее эксперт Центра изучения России Александр Самарский объяснял, почему Путин не будет присоединять Донбасс к России. По его мнению, после захвата Крыма российский лидер побоится наступить еще раз на те же грабли.

Тем временем ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной. Смотрите об этом подробнее в сюжете:

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